Nagelsmann, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Sörloth transferine izin vermedi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Leipzig'li Alexander Sörloth'la ilgili Alman kulübünün teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan veto geldi. Nagelsmann, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Çok gayret gösteriyor. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Adı ocak ayı transfer dönemi için Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Leipzig'li Alexander Sörloth'la ilgili Alman kulübünün teknik direktörü Hulian Nagelsmann'dan açıklama geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu ancak Leipzig cephesi ve Sörloth bu transfere sıcak bakmadı. Nagelsmann, Sörloth'u bırakmaya niyetli olmadıklarını ve Norveçli oyuncunun performansından memnun olduğunu yineledi.

"İNANILMAZ DERECEDE MEMNUNUM"

Sörloth'a sahip çıkan genç hoca, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Union Berlin maçından önce söylediğim her şeyi harfiyen uyguladı. Çok gayret gösteriyor, koşuyor, pres yapıyor. Hatta hiç top kaybetmedi. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" sözlerine yer verdi.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Geçen sezon Trabzonspor'da 49 maçta attığı 33 golle fırtınalar estiren Alexander Sörloth bu performansı sonrası 20 milyon euro gibi rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli golcü performansıyla Bundesliga'da beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabildi.