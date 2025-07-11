Spor hayatı boyunca birçok rekora imza atan İspanyol raket Rafael Nadal, tenise veda etti. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kariyerine dair açıklama yapmıştı. Peki, Nadal tenisi bıraktı mı?

NADAL TENİSİ BIRAKTI MI?

Spor hayatı boyunca birçok rekora imza atan İspanyol raket Rafael Nadal, tenise veda etti. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kariyerini noktaladığını duyurdu.

38 yaşındaki tenis efsanesi Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gerçek şu ki, son iki yıl benim için oldukça zordu ve kısıtlamalar olmadan oynamam mümkün olmadı. Bu kararı almak kolay olmadı. Ancak hayatın her aşamasında olduğu gibi her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Şimdi bu yolculuğa son vermenin doğru zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.

İspanyol yıldız, kasım ayında Malaga'da düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde son kez İspanya adına korta çıktı.