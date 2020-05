Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi

Ligi tescil edip lider Nacional'ı şampiyon ilan eden Portekiz lig yönetiminin bu kararını antrenmanda hopörlerden çalan "We are the champions" şarkısıyla öğrenen Nacionalli futbolcular büyük sevinç yaşadı.