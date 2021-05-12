Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in Faslı futbolcunun sakatlığı sebebiyle sezonu kapadığı açıklamasından sonra Club Brugge'ün, 35 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için herhangi bir girişimde bulunması beklenmiyor. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli futbolcu yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'den Club Brugge'e kiralanan Nabil Dirar'la ilgili teknik direktörü Philippe Clement açıklamalarda bulundu. Belçika ekibinin hocası, Faslı futbolcunun sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını duyurdu.

GERİ DÖNÜYOR

Sporx'in Belçika basınından aktardığı habere göre; Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki Faslı futbolcu, sarı-lacivertli takıma geri dönecek. Belçika basınında yer alan haberde, Club Brugge'ün kiralamak için 700 bin euro ödediği Nabil Dirar'ı kadroda tutmak için herhangi bir hamle yapmayacağı belirtildi.

KULÜP BULMAKTA ZORLANIYOR

Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin de Nabil Dirar ile devam etmeyi düşünmediği ve Faslı futbolunun yaz aylarında yeni kulüp bulmak zorunda olduğu vurgulandı. Bu sezon Club Brugge'de 5 resmi maça çıkan Nabil Dirar, toplamda 205 dakika forma giydi.

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