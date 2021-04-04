Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım
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Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı savunmacı Mykola Morozyuk ile eşi Irina Morozyuk açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcunun eşi Irina, Türkiye'de dizilerde oynamak istediğini söylerken, "Ülkenizden bana herhangi bir dizi teklifi gelmedi ama gelirse oynamayı isterim" dedi.

Çaykur Rizespor'un başarılı savunmacısı Mykola Morozyuk ile eşi Irina Morozyuk, Rizespor'un Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Çiftin açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"RİZE'DE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

3 yıldan beri yeşil–mavili forma altında başarılı bir performans sergileyen Ukraynalı tecrübeli oyuncu Morozyuk, "Açıkça söylemem gerekirse bu sezon çok kolay geçmiyor. Yeni hocamızla birlikte ligde çıkışa geçtik ve hedefimiz bu sezon sonunda orta sıraların üstü olarak belirledik. Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübü çok benimsiyorum, benim kalbim burada, kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Ligde yaşanan kötü sonuçlar her takımda olduğu gibi hoca değişikliği ile sonlanıyor. Ben buna alıştım, normal bir şey, bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Yeni hocamızla birlikte birçok şey değişti. Ben burada eski oyunculardan biriyim" dedi.

Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım

"DİZİ TEKLİFLERİNE AÇIĞIM"

Ukraynalı Morozyuk'un eşi Irina ise ülkemizde tanınmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, " Türkiye'yi çok seviyorum, ara da sırada gelip, gidiyorum. Bana sosyal medya yoluyla çok sayıda mesajlar geliyor. Tabi bazı mesajları ise görmezden geliyorum. Eşimin normalde maçlarını izliyorum ama kendi sağlığım açısından maçların son bölümlerini izleyemiyorum." dedi.

Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım

"TEKLİF GELİRSE OYNAMAYI İSTERİM"

"Pandemi nedeniyle çalışmalara ara verdik ama genel de iyi gidiyor. Ülkenizden bana herhangi bir dizi teklifi gelmedi ama gelirse oynamayı isterim."

Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım
Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım

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