Mustafa Şentop bayram namazını Ayasofya'da kıldı (1)
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Mustafa Şentop bayram namazını Ayasofya'da kıldı (1)

Mustafa Şentop bayram namazını Ayasofya'da kıldı (1)
Demirören Haber Ajansı / Halil YILMAZ - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren siyonist Yahudi, İsrail zihniyetine karşıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren siyonist Yahudi, İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın, uluslararası hukuka aykırı bu tutumlar, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Mustafa Şentop namaz sonrası açıklamalarda bulunarak, "Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimize karşı dozajını artıran bir zulüm ve saldırganlık içerisinde olduğunu her ramazan maalesef müşahede ediyoruz. Bu ramazan ayında da başta Kadir Gecesi olmak üzere yine bayram olması münasebetiyle bugün ve bugünlerde de devam eden bir zulüm politikası İsrail'in, bölgede cereyan ediyor. Bu, bütün İslam

dünyasını, dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümanları rencide eden, üzen, tabiri caizse bayramını zehir eden bir durum, bir tablo" diye konuştu. Şentop ayrıca, "Mecsid-i Aksa, Müslümanlar için olduğu gibi üç semavi dinin, Hristiyanlık ve Museviliğin de mukaddes mekanlarından biri. Bu bakımdan burayı, bu mukaddes mekanı şanına layık bir şekilde yönetmek ve bütün inananların ziyaretine, ibadetine açık halde tutmak önemli bir yönetim sorumluluğu. Osmanlı Devleti, bunu başarıyla gerçekleştirmiş, kendi topraklarını da her dinden insanlara bir selam yurdu olarak, barış yurdu olarak açmış. 1492'de İspanya'da zulüm gören Yahudiler, Osmanlı Devleti'ni sığınacak barış ve huzur mekanı olarak görmüşler. Hala Yahudi vatandaşlarımız burada huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren siyonist Yahudi, İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın, uluslararası hukuka aykırı bu tutumlar, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım." Diyant İŞleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında, Şentop'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil YILMAZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
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