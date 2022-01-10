Mustafa Destici'nin "tasarruf" açıklaması gündem oldu: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Destici'nin "tasarruf" açıklaması gündem oldu: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katıldığı canlı yayında yaptığı tasarruf açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Tasarrufa dikkat ettiğini söyleyen Destici, "Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum, gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı, oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna bu kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir tabii herkes bu imkanı da bulamayabilir" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında yaptığı tasarruf açıklamasıyla gündem oldu.

"HERKES DE BU İMKANI BULAMAYABİLİR"

Programda yeni yıl zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, tasarrufa dikkat ettiğini vurguladı. Kasaba gidip 100 lira verip et almadığını belirten Destici, "Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi ben o kadar dikkat ediyorum, buna herkes dikkat edebilir. Ama herkes de bu imkanı bulmayabilir bu da ayrı bir konu" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

BBP Genel Başkanı Destici'nin yaptığı "tasarruf" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videodaki açıklamalara ilişkin yorumlarda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Sinyor:Alın size bir koltuk sevdalısı daha. Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Kasaplar tas yesin Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title