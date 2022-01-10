Mustafa Destici'nin "tasarruf" açıklaması gündem oldu: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında yaptığı tasarruf açıklamasıyla gündem oldu.

"HERKES DE BU İMKANI BULAMAYABİLİR"

Programda yeni yıl zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, tasarrufa dikkat ettiğini vurguladı. Kasaba gidip 100 lira verip et almadığını belirten Destici, "Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi ben o kadar dikkat ediyorum, buna herkes dikkat edebilir. Ama herkes de bu imkanı bulmayabilir bu da ayrı bir konu" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

BBP Genel Başkanı Destici'nin yaptığı "tasarruf" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videodaki açıklamalara ilişkin yorumlarda bulundu.

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