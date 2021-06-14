Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. 3 gün hastanede yatacak Cengiz, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak için kulübe gelecek. Başkan toplantının ardından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye geri dönecek.