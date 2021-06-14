Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. 3 gün hastanede yatacak Cengiz, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak için kulübe gelecek. Başkan toplantının ardından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye geri dönecek.
Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. Cengiz doktorların tavsiyesi üzerine 3 gün hastanede kalacak.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI SON KEZ YAPACAK
Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde görevinden ayrılmadan önce yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak ve GS TV'deki yayına katılmak için doktor kontrolünde kulübe gelecek. Cengiz ardından yeniden hastanede tedavi altına alınacak.