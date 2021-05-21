Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere patladı: Sizin Allah'ınız yok mu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine yapılan eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. Cengiz, "Beni eleştirin ama hakaret etmeyin. Benim tek bir hakaretimi göremezsiniz. Her konuşmamda, önce teşekkür ettim. Ben daha bugüne kadar üyelerden bir teşekkür bile görmedim. Ya sizin Allah'ınız yok mu? Tövbe tövbe. Antep ağzı oldu bu, alışkanlık" diye konuştu.

Mustafa Cengiz, kendisine yapılaneleştirilerin haksızca olduğunu ve dozunun hakaret boyutunda olduğunu ifade etti. Başkan, hedefindeki isimlere çok sert sözlerle yüklendi.

İşte Cengiz'in o lafları:

"BU ANTEP ALIŞKANLIĞI"

"Beni eleştirin ama hakaret etmeyin. Benim tek bir hakaretimi göremezsiniz. Her konuşmamda, önce teşekkür ettim. Ben daha bugüne kadar üyelerden bir teşekkür bile görmedim. Ya sizin Allah'ınız yok mu? Tövbe tövbe. Antep ağzı oldu bu, alışkanlık.

"ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİZ"

Ben Divan'da şamar oğlanı gibi dayak yiyecek bir yönetim değilim. O yüzden Divan toplantılarına katılmıyorum. Hepsini ihraç etmem lazım aslında ama ortalık yıkılır diye dokunmuyorum. Biz gazla çalışıyoruz. Bir tane bizim hakkımızda olumlu konuşan insan yok. Bu yazıktır. Bizim istediğimiz tek bir şey var, moral!

"NANKÖRLÜK MÜDÜR?"

Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek.