Mustafa Cengiz'in suçlama yönelttiği Hataylı Billong'dan sert yanıt: Film senaryosu yazmış
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Mustafa Cengiz'in suçlama yönelttiği Hataylı Billong'dan sert yanıt: Film senaryosu yazmış

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş-Hatay maçından önce Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'na seçilme sözü verdiği iddia edilen Billong, dün G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Elimizde deliller var" açıklamasının ardından iddialara sert patladı. Billong, "Film senaryosu gibi. Bazıları bir senaryo yazdı ve bunu herkese anlattı. Ben savunmamı yapacağım. Avukatımla görüştüm, imajıma zarar veriliyor. Yasal olarak neler yapabileceğimi konuşuyoruz" dedi.

Geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan Jean-Claude Billong, iddialarla ilgili yaşadığı sıkıntıları ve hukuki olarak izleyeceği yoldan bahsetti.

"HİÇBİR FİKRİM YOKTU"

Suçlamaların merkezindeki Billong, "Bu sezonu bitirdikten sonra böyle güçlü söylentilerin çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Benim için şok edici. Bu iddialar hakkında net deliller getirmelerini istiyorum. A'dan Z'ye söylenen her şey yalan. Gönderildiğimi ya da böyle bir şey olacağını duydum. Bunlar da tamamen yalan" dedi.

"BİR SENARYO YAZDILAR"

Kamerunlu stoper, "Her şey bir film senaryosu gibi! Bazıları bir senaryo yazdı ve bunu herkese anlattı. Bütün bunların ardından bir cevap olacak ve ben de savunmamı yapacağım. Avukatımla görüşüyorum. Bu dava imajıma zarar veriyor. Bu nedenle yasal olarak neler yapabileceğimi konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRILARI ANLAYAMADIM"

Beşiktaş maçında kötü oynaması karşılığında Vincent Aboubakar tarafından Kamerun Milli Takımına seçildiği iddiaları karşısında Billong, "Her zaman Kamerun Milli Takımı forması giymek için mücadele ettim. Seçildiğim sırada da saldırılara uğradım. Ben bu saldırıları anlayamadım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

MUSTAFA CENGİZ TAM OLARAK NE DEDİ?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Vincent Aboubakar'la maç öncesinde görüştüğü iddia edilen Jean-Claude Billong hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

GS TV'de konuşan Mustafa Cengiz, "Billong olayı çıktı, mahrem olduğu için duyuramadık. Mahrem diye, delilleriyle birlikte TFF'ye anında gönderdik. Bir yayıncı kardeşimiz, bunu flu da olsa yayınladı. Biz, aynı gün, delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Beşiktaş camiasından özür dilerim. Ben Beşiktaşlıların hakkıyla, şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, benim en yakın arkadaşlarım. Ama onların yönetimi, onların adına bir hata yapıyorsa açığa çıksın. Bir şey yaptınız demiyorum. Beşiktaş yaptı demem. Kuşkularımız var dedik, siz lütfen bunu aklayın dedik. Beşiktaş bir yanlış yapsa, ben gurur mu duyarım? Fenerbahçe bir yanlış yapsa, ben sevinir miyim? Üzülürüm" dedi.

Mustafa Cengiz'in suçlama yönelttiği Hataylı Billong'dan sert yanıt: Film senaryosu yazmış
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Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ORÇUN YILMAZ: Sayın Cengiz belge var ise belgeyi paylaşacaksın kusura bakma bi iddaa ortaya atıyorsan bu iddayı ıspatlamak zorundasın öyle çıkıp Beşiktaşa laf atıp çamur atıp kaybolmak yok
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Mustafa Cengiz'in suçlama yönelttiği Hataylı Billong'dan sert yanıt: Film senaryosu yazmış - Haberler Spor
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