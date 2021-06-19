Mustafa Cengiz'in bitkin haliyle geldiği seçime, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Galatasaray başkanlık seçiminde 5 saat süren oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle sayıma geçildi. Sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Galatasaray'daki görevi biten Fatih Terim'in, Divan Kurulu üyesi olmasına rağmen oy vermeye katılmaması dikkat çekti. Yiğit Şardan'ı destekleyen Mustafa Cengiz ise yorgun haliyle sandığın başına geldi. Albayrak, bitkin gözüken Başkan'ın kolunu arabadan sandığa kadar bir an olsun bırakmadı.