Mustafa Cengiz'in bitkin haliyle geldiği seçime, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
Galatasaray başkanlık seçiminde 5 saat süren oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle sayıma geçildi. Sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Galatasaray'daki görevi biten Fatih Terim'in, Divan Kurulu üyesi olmasına rağmen oy vermeye katılmaması dikkat çekti. Yiğit Şardan'ı destekleyen Mustafa Cengiz ise yorgun haliyle sandığın başına geldi. Albayrak, bitkin gözüken Başkan'ın kolunu arabadan sandığa kadar bir an olsun bırakmadı.
Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oy verme süreci 5 saat sürdü ve sandıklar kapandı. Oyların sayıma geçilmesiyle kongre salonunda heyecan başladı. Bugün Galatasaray'da son görev gününü geçiren Mustafa Cengiz de oy kullanmaya geldi. Kavgalı olduğu teknik direktör Fatih Terim ise oyunu kullanmadı.
CENGİZ'LE OLAN POLEMİĞİN ETKİSİ
Divan Kurulu Üyesi olan Fatih Terim'in oy verme işlemine katılmaması dikkat çekti. Terim'in sembol olduğu kulübün en önemli gününde kongreye katılmamasına farklı yorumlar yapıldı. Terim'in, Cengiz'le aynı ortamda buluşmamak için oy kullanmaya gelmediği konuşuluyor