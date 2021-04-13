Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün kulüp televizyonunda sarı-kırmızılı futbolculara yönelik söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Cengiz'in "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor" dediği futbolcular Fatih Terim'e bu sözlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı futbolcuları ağır sözlerle eleştirmesi sonucu futbolcular Cengiz'i Fatih Terim'e şikayet etti.

ANTRENMAN ÖNCESİNDE TOPLANDILAR

Spor Arena'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.

"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.