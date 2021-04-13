Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün kulüp televizyonunda sarı-kırmızılı futbolculara yönelik söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Cengiz'in "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor" dediği futbolcular Fatih Terim'e bu sözlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı futbolcuları ağır sözlerle eleştirmesi sonucu futbolcular Cengiz'i Fatih Terim'e şikayet etti.

ANTRENMAN ÖNCESİNDE TOPLANDILAR

Spor Arena'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.

"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:06:37. #1.15#
title