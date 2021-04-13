Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar
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Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar

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Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair çok sert açıklamalarda bulundu. MHK ve hakem yönetimini ağır eleştiren Cengiz'in öfkesinden sarı-kırmızılı futbolcular da nasibini aldı. Canlı yayında futbolcularına çok sert sözlerle yüklenen Başkan, "Futbolcular haysiyet, şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de art arda gelen kötü sonuçlardan sonra şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz'in sarı-kırmızılı futbolcular için söylediği sözler gündeme oturdu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"10 FUTBOLCU İTİRAZ ETMELİYDİ"

"Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor"

"ÖLÜMÜNE OYNAMALILAR"

"Futbolcular haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:54:05. #1.16#
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