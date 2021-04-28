Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi

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Galatasaray üyeliğinden atıldıktan sonra Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru usulden reddedildi. Böylece Altaylı'nın Galatasaray'a dönme umudu sona erdi. Galatasaray'ın 6767 sicil numaralı üyesi Fatih Altaylı, 17 Ağustos ve 24 Ağustos 2020 tarihinde bir TV kanalında yaptığı programda Başkan Mustafa Cengiz hakkındaki söylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na verildi. Bunun ardından üyeliği askıya alındı, mahkeme kararıyla da geri dönüş yolu kapandı.

Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi. Altaylı'nın artık Galatasaray'a dönme umudu kalmadı. 6767 sicil numaralı üye Altaylı, 17 Ağustos ve 24 Ağustos 2020 tarihinde bir TV kanalında yaptığı programda Başkan Cengiz hakkındaki söylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na verildi. Kurul, Cengiz'e karşı olan söylemleri sebebiyle Altaylı'yı üyelikten çıkarma kararı verdi. Kurul, bu kararı 15 Eylül 2020'de onayladı.

Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden üyelikten çıkarılan Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi

BİR AY SONRA BAŞVURDU

Ajansspor'un aktardığı haberde; Altaylı, hakkında verilen üyelikten çıkarma kararının iptali için 7 Ekim 2020'de mahkemeye gitti. 27 Nisan 2021'de yapılan duruşmada Altaylı'nın başvurusu usulden reddedildi. Böylece Galatasaray'la ile ilişiği kesildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi
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