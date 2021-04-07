Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"
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Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"

Haberler.com - Haberler | Spor

Kemerburgaz'da konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Cengiz'in, "Tarih bilmez iki tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu" dedikten sonra resmi siteden bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'den, "Tarih yok edilemez. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır... 16.30!" açıklaması yapıldı.

1959 öncesi şampiyonlukların tartışması her geçen gün iyice hararetleniyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz'daki sert açıklamalarına Fenerbahçe'den çok hızlı bir cevap geldi. Sarı-Lacivertliler, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." paylaşımı yaptı. Sonunda ise kum saati emojisi ile saat 16.30 gösterildi.

İşte o paylaşım:

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: 'Saat 16.30'da arşivi açıyoruz'
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: 'Saat 16.30'da arşivi açıyoruz'
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