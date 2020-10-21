Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin
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Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin

21.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:08

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, milli araların sarı-kırmızılı takıma yaramadığını söyledi. Alanyaspor yenilgisiyle ilgili olarak teknik direktör Fatih Terim'e gönderme yapan Cengiz, büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'yu da satılan formalar üzerinden sert bir dille eleştirdi.

Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.

İşte Gökçe'nin yazısı;

Başkan Mustafa Cengiz, kemoterapi seansına girmek üzereydi, bir dostu aradı. Hatır sorularından sonra sözü Alanyaspor maçına getirip, "Üzülüyor musun?" diye sordu. Beklediğinin üstünde bir patlama ile geldi yanıt.

"KARŞILIK ALAMIYORSUNUZ"

İçindekileri çarpıcı sözcüklerle dökmeye başladı: Alanyaspor'a kaybettik. Herkesin bir yorumu var. Bence bu pandemi araları, milli maç araları hiç yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor sadece, sonuçlar ortada. Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray'ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz.

"FALCAO FORMA SATTIRACAK DEDİLER, 30 BİN SATIŞ OLDU"

Mustafa Cengiz diğer düşüncelerini dile getirirken teknik direktör Fatih Terim'e de gönderme yaptı: Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!

"19 MİLYON KARA GEÇTİK"

Sonra kafasından silmediği kayıtlarla konuştu: İki yılda 38 futbolcu aldım, 52 futbolcuyu gönderdim. 7 deve dişi transferimiz var. Transfer harcamalarında 19 milyon euro kara geçtik. Futbol, basketbol, voleybol bütün takımlarımızla 28 kupa aldık. İki Süper Lig şampiyonluğumuz var. Dursun Özbek'in alacağını tahsil etme hamlesiyle Galatasaray 157 milyon euro zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı.

"GÜNDELİK HARCAMALAR BİLE SIKINTI"

Galatasaray'da gündelik harcamalar bile "sıkıntı" yaratıyordu. Başkan, kişisel kefaletiyle sağladığı krediler ve yüklendiği borçlarla yola devam ediyordu.

"410 KİŞİ GELDİ MAÇA"

Onu delirten nedenlerden biri de pazartesi maçı oynanırken çevresine verdiği rakamlardı: Localarda 2000'e yakın seyirci kontenjanımız vardı. Maça 410 kişi geldi. Elde ettiğimiz gelir de sadece 95 bin lira. Bu para bizim maç günü yaptığımız harcamalara göre çok yetersiz. Bizim güvenlikçilerimizin ücretini bile karşılamıyor. Stadımızda oynanan her maçta 500 bin TL giderimiz var. Zararına oynuyoruz.

Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin

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Haber Yorumları (4)
DOST: galatasarayın futbol şubesini kapatın böylece zarar etmezsiniz :)
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MERAKLI MELAHAT: diğer oyuncuların forma satışı rakamı ne? merak ettim şimdi
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SÜPER LİG YORUMCUSU: BU SEZON GALATASARAY İÇİN ZOR GEÇECEK GALİBA
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