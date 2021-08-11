Mustafa Cengiz'den kötü haber! Beyninde yeniden tümöre rastlandı
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Mustafa Cengiz'den kötü haber! Beyninde yeniden tümöre rastlandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz dün yapacağı basın toplantısı rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti. Cengiz'in beyninde yeniden tümöre rastlandığı öğrenildi. Eski başkanın bugün saat 16.00'da radyoterapi tedavisine başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'den kötü haber geldi. Cengiz'in rahatsızlığının tekrarladığı ve beyninde yeniden tümör tespit edildiği öğrenildi.

RADYOTERAPİ TEDAVİSİNE BAŞLANACAK

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Mustafa Cengiz'in beyninde yeniden tümöre rastlandı. Cengiz'in daha önce de aynı rahatsızlıkla uğraştığı, ameliyatla tümörün temizlendiği biliniyor. Cengiz, bugün saat 16.00'da radyoterapi tedavisine başlayacak.

Mustafa Cengiz'den kötü haber! Beyninde yeniden tümöre rastlandı
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