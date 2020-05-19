Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Mide kanaması nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tutulan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı ve normal odaya alındı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün mide ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'in bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi. "GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ" Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." Kaynak: DHA