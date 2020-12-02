Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Aralık ayında yapılması planlanan ancak iptal olan olağanüstü seçimin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Cengiz, seçilmeleri halinde Fatih Terim'le yola devam edeceklerini söylerken, "Aslında bomba soru şu: Biz devam eder miyiz?" diyerek seçimle ilgili kaygısını dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in geleceği ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sözcü Gazetesi'nden Bahadır Çokişler'e konuşan Cengiz, tecrübeli teknik adamla ilişkilerinin iyi olduğunu ve Terim'in Galatasaray terbiyesine sahip olduğunu dile getirdi.

"HOCANIN HİÇBİR SAYGISIZLIĞI OLMADI"

"Fatih Terim'le her gün konuşuyoruz, benim kanserim hariç günlük işleri..." diyen Galatasaray Başkanı, "Yok Fatih Terim kapıyı vurmuş da Abdurrahim (Albayrak) durdurmuş da... Bu sıralar kovid ve sakatlıkları konuşuyoruz. Bir profesyonel yaşantısına dikkat etmeli. Hocanın futbolcularla işi zor. Bakın hoca kolay bir adam değil. Mührünü vurmuştur hem Galatasaray'a hem Türk futboluna... Ben de zorum. Aslında hoca da ben de çok kolayız. İdare etmesini bilirsen... Hocanın bize hiçbir saygısızlığı olmamıştır. Oturması, kalkması, bir Galatasaray terbiyesi vardır" dedi.

"BİZ GÖREVE DEVAM EDER MİYİZ?"

Yönetim olarak Mayıs ayında yapılacak seçimde göreve devam etmeleri halinde Fatih Terim'le yola devam edeceklerini belirten Cengiz, en önemli konunun kendilerinin yola devam edip etmeyeceklerinin belirsizliği olduğunu vurguladı ve "Biz devam edersek imzalarız. Çünkü 3+2 yıllık yaptık opsiyonlu... Gelecek yönetimin elini rahatlatmak için öyle yaptık, hoca da öyle istedi. Hoca da öyle her yönetimle çalışmaz. Her hocanın prensibi var. Aslında bomba soru şu: Biz devam eder miyiz?" ifadelerini kullandı.