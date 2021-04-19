Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz
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Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz

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Sarı-Kırmızlı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi'nden davet alıp almadıklarıyla ilgili soruya, "R.Madrid Başkanı Perez ile ayrı dostluğumuz var, hatta torunum Mert'e forma hediye etti. Şu an için bize gelen teklif yok, böyle bir teklif gelirse menfaatler doğrultusunda hareket ederiz" diye yanıt verdi.

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi'ne davet gelmesi halinde değerlendirmeye alınacağı açıklaması geldi. Birçok büyük kulübün başkanıyla yakın dostluğu olduğunu ifade eden Cengiz," "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum" dedi.

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz

"TORUNUMA FORMA HEDİYE ETTİ"

Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz.

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz
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