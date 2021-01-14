Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak
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Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak

14.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:00

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve kısa süre içerisinde maç kadrosunda yer alması beklenen Fernando Muslera'nın dönüşüyle kaptanlık pazubandı Uruguaylı kaleciye geçecek. Arda Turan ise Muslera'nın ardından ikinci kaptan olacak.

Galatasaray'da Muslera hasreti bitiyor. Geçen sezon Rize'de ayağı kırılan Uruguaylı eldivenin gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçıyla birlikte sahalara döneceği belirtildi.

Bir süredir takımla beraber antrenmana çıkan 34 yaşındaki eldivenin kendisini iyi hissettiği ve oynamaya hazır olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE RİSKE EDİLMEYECEK

Muslera böylece yaklaşık 7 ay sonra takımın kalesine geçecek. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan Uruguaylı file bekçisinin takıma dönüşünde, "Kaptan kim olacak?" sorusu akıllara geldi. Ancak Muslera'nın birinci kaptan olduğu, Arda'nın ise tecrübeli file bekçisinin ardında ikinci kaptan olarak yer alacağı ifade edildi.

(Milliyet)

Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak
Haber Yorumları (3)
D.PAŞALI: Muslera tartışmasız en çok sevilen ve sayğı duyulan bir isim, ancak ben her zaman kaptan''ın ortada oynayan oyunculardan birisinin olmasını tercih ederim, çünkü sahanın her tarafına gidip hakem ile arkadaşları ile bire bir diyaloğ kurabilir.
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ASY 1905: Geldiği günden beri söylüyorum. Galatasaray gibi tarihi şan ve şereflerle dolu bir kulübe Arda gibi karaktersiz bir kaptan yakışmıyor. Hadi acıdınız aldınız yine kulübe, bari kaptan yapmayın. Yazıktır.
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GS: Bi düşün bu adamın yakasından! Arda formanın hakkını veren bir kaç oyuncumuzdan biridir! Atletico Madrid e giderken kulübe 12 milyon euro kazandırmadı mı?. Hiç bir vefasızlık da yapmamıştır Arda. Her yerde Galatasaray taraftarını olduğunu söylemiştir!
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