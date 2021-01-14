Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve kısa süre içerisinde maç kadrosunda yer alması beklenen Fernando Muslera'nın dönüşüyle kaptanlık pazubandı Uruguaylı kaleciye geçecek. Arda Turan ise Muslera'nın ardından ikinci kaptan olacak.

Galatasaray'da Muslera hasreti bitiyor. Geçen sezon Rize'de ayağı kırılan Uruguaylı eldivenin gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçıyla birlikte sahalara döneceği belirtildi.

Bir süredir takımla beraber antrenmana çıkan 34 yaşındaki eldivenin kendisini iyi hissettiği ve oynamaya hazır olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE RİSKE EDİLMEYECEK

Muslera böylece yaklaşık 7 ay sonra takımın kalesine geçecek. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan Uruguaylı file bekçisinin takıma dönüşünde, "Kaptan kim olacak?" sorusu akıllara geldi. Ancak Muslera'nın birinci kaptan olduğu, Arda'nın ise tecrübeli file bekçisinin ardında ikinci kaptan olarak yer alacağı ifade edildi.

(Milliyet)