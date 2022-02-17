Muslera sahalara ne zaman dönüyor? İşte Uruguaylı eldivenin formasına kavuşacağı tarih
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formaya hasret kalan Fernando Muslera'nın sahalara döneceği tarih netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların sağlık ekibinin Uruguaylı kaleciyi, Mart ayında oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu maçına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.
Diz bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, takımla çalışmalara başladı. Uruguaylı eldivenin formasına ne zaman kavuşacağı merak edilirken, sarı-kırmızılıların sağlık ekibinden iyi haber geldi.
3 AY TAKIMDAN AYRI KALDI
Ntvspor'un haberine göre, Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'nın Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına yetişmeyi hedefleniyor.