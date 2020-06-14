Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması bütün moralleri alt üst ederken, Muslera'nın sakatlandığı pozisyon ofsayt olmasına rağmen VAR protokolü gereği pozisyonun tamamlanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk eden Fernando Muslera hastaneye götürüldü. Ceza sahası içerisinde Çaykur Rizesporlu futbolcu ile çarpışmasının ardından yerden kalkamayan Muslera için sahada yer alan tüm futbolcular büyük üzüntü duydu. PROTOKOL, G.SARAY TARAFTARINI İSYAN ETTİRDİ Çarpışma anından hemen önce Rizesporlu futbolcunun ofsaytta olduğu tespit edildi ancak VAR protokolü gereği pozisyon tamamlanıncaya kadar oyun devam etti. Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'nın sakatlığı sonrası uygulanan bu protokole sosyal medyada sert tepki gösterdi.