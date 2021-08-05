Muslera neden kırmızı kart gördü? Faul mü yaptı? 2021 Galatasaray - St. Johnstone maçında Muslera kırmızı kart mı gördü, neden kırmızı kart yedi?
Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone takımını konuk etti. Maçın 55. dakikasında kaleci Muslera kırmızı kart gördü. Peki, Muslera neden kırmızı kart yedi? Neden kırmızı kart gördü? Faul mü yaptı? taraftarlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. İşte detaylar...
Galatasaray-St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Peki, Muslera neden kırmızı kart gördü? 2021 Galatasaray - St. Johnstone maçında Muslera kırmızı kart mı gördü, neden kırmızı kart yedi?
MUSLERA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Galatasaray-St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone'da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
MUSLERA, TAKIMI 10 KİŞİ BIRAKTI
Karşılaşmanın ilk yarısını adeta tek kale oynayan Galatasaray istediği golü bir türlü bulamadı, sayısı fırsattan eli boş dönen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı golsüz kapattı. İkinci yarının 56. dakikasında Muslera penaltıya sebep olurken kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İskoç ekibi 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Bu gole 60. dakikada Sacha Boey cevap verdi ve karşılaşma bu golle sona erdi. İki takım rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da karşı karşıya gelecek.