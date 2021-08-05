Muslera neden kırmızı kart gördü? Faul mü yaptı? 2021 Galatasaray - St. Johnstone maçında Muslera kırmızı kart mı gördü, neden kırmızı kart yedi?

Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone takımını konuk etti. Maçın 55. dakikasında kaleci Muslera kırmızı kart gördü. Peki, Muslera neden kırmızı kart yedi? Neden kırmızı kart gördü? Faul mü yaptı? taraftarlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. İşte detaylar...