Muslera kaç kupası var, kaç şampiyonluğu var? Muslera kupa sayısı kaç oldu?

Uruguaylı file bekçisi, bu süre zarfında hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Peki, Muslera kaç kupası var, Muslera kupa sayısı kaç oldu?

MUSLERA KAÇ KUPASI VAR?

Galatasaray formasını 2011 yılından bu yana giyen Fernando Muslera'nın, bu sezonun ardından Türkiye'deki futbol kariyerini sonlandırması bekleniyor. Uruguaylı file bekçisi, bu süre zarfında hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Galatasaray kariyerinde 18 kupa kazanan Muslera, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı da kazanması halinde toplam kupa sayısını 19'a çıkararak, bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçecek.

Fernando MusleraTürkiye kariyerinde 8. Süper Lig şampiyonluğu var. Galatasaray bu yıl da şampiyon olursa Muslera'nın kupa sayısını 19'a çıkarak rekor kıracak.