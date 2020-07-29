HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

MÜSİAD ile Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası arasında iş birliği protokolü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ticaret ve Diplomasi Sohbetleri programı kapsamında Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası ile webinar düzenledi.

MÜSİAD ile Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası arasında iş birliği protokolü
29.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:15

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ticaret ve Diplomasi Sohbetleri programı kapsamında Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası ile webinar düzenledi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Sayın Zeki Güvercin moderatörlüğünde, gerçekleştirilen programa, Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Pérez-Gomar ve Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası Başkanı Julio Cesar Lestido katılım gösterdi. Programda ayrıca iki kurum arasında Memorandum of Understanding (MoU) anlaşması da imzalandı.

Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Pérez-Gomar, 2019 yılı Dünya Bankası verilerine göre yaklaşık 58 milyar dolar büyüklüğünde olan Uruguay ekonomisinin, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 büyüdüğünü belirtti.

2020 yılına ilişkin IMF tahminlerine göre, Uruguay ekonomisinde yüzde 3 küçülme yaşanacağını vurgulayan Gomar, 2021 yılında ise yüzde 5 büyüme beklendiğini ifade etti.

Uruguay'ın en önemli üretim ve ihracat kaynakları hakkında bilgi veren Gomar şunları kaydetti:

"Güney Amerika ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biridir. Başta bankacılık ve turizm olmak üzere, hizmet sektörü diğer bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında ekonomi içinde daha büyük bir paya sahiptir. Ülkede tarımsal ürünler alanında, ağırlıklı olarak pirinç, arpa ve buğday, mısır ve et ürünleri üretimi yapılmaktadır. Et ürünleri, pirinç, deri ürünleri, yün, balık ve süt ürünleri ihracatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Zengin ekilebilir alana sahip olan ülkemizin, toplam yüz ölçümünün yüzde 80'i tarım ve hayvancılığa uygundur."

Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası Başkanı Julio Cesar Lestido da "Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası 1867'den beri özel iş sektörünü temsil etmektedir. Oda çok çeşitli hatlardan iş adamları için bir buluşma noktası durumundadır. Odanın 15 binden fazla üyesi ve ülke ekonomisinin tamamını kapsayan, ulusal ekonominin farklı hatlarını barındıran 120'den fazla sendika bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Diplomatik İlişkileri Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ise "Uruguay ile olan dış ticaretimizde, istisnai 2014 yılı dışında, sürekli Türkiye aleyhine açık gerçekleşmektedir. 2019 yılında Türkiye'nin Uruguay'dan ithalatının önceki yıla göre ciddi bir şekilde gerilemesiyle 497 milyon dolardan 299 milyon dolara, dış ticaret açığı 341 milyon dolara gerilemiştir.

Bu dönemde Türkiye'nin Uruguay'dan ihracatı da önceki yıla göre 2 milyon dolar kayıpla 43 milyon dolar seviyesine düşmüştür. Uruguay'dan yapılan ithalatta; canlı hayvan, selüloz, yün, pirinç, hayvansal yağlar, süt ürünleri, kürkler, kakao gibi tarım ve hayvancılık ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Uruguay'a ihracatımızın ana kalemleri ise; demir çelik, binek araçlar, çamaşır makineleri, elektrikli ısıtıcılar, tütün, çimento ve kamyon-kamyonetlerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: MÜSİAD ile Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası arasında iş birliği protokolü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 13:18:53. #1.15#
title