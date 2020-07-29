MÜSİAD ile Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası arasında iş birliği protokolü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ticaret ve Diplomasi Sohbetleri programı kapsamında Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası ile webinar düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ticaret ve Diplomasi Sohbetleri programı kapsamında Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası ile webinar düzenledi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Sayın Zeki Güvercin moderatörlüğünde, gerçekleştirilen programa, Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Pérez-Gomar ve Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası Başkanı Julio Cesar Lestido katılım gösterdi. Programda ayrıca iki kurum arasında Memorandum of Understanding (MoU) anlaşması da imzalandı.

Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Pérez-Gomar, 2019 yılı Dünya Bankası verilerine göre yaklaşık 58 milyar dolar büyüklüğünde olan Uruguay ekonomisinin, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 büyüdüğünü belirtti.

2020 yılına ilişkin IMF tahminlerine göre, Uruguay ekonomisinde yüzde 3 küçülme yaşanacağını vurgulayan Gomar, 2021 yılında ise yüzde 5 büyüme beklendiğini ifade etti.

Uruguay'ın en önemli üretim ve ihracat kaynakları hakkında bilgi veren Gomar şunları kaydetti:

"Güney Amerika ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biridir. Başta bankacılık ve turizm olmak üzere, hizmet sektörü diğer bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında ekonomi içinde daha büyük bir paya sahiptir. Ülkede tarımsal ürünler alanında, ağırlıklı olarak pirinç, arpa ve buğday, mısır ve et ürünleri üretimi yapılmaktadır. Et ürünleri, pirinç, deri ürünleri, yün, balık ve süt ürünleri ihracatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Zengin ekilebilir alana sahip olan ülkemizin, toplam yüz ölçümünün yüzde 80'i tarım ve hayvancılığa uygundur."

Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası Başkanı Julio Cesar Lestido da "Uruguay Ticaret ve Hizmet Odası 1867'den beri özel iş sektörünü temsil etmektedir. Oda çok çeşitli hatlardan iş adamları için bir buluşma noktası durumundadır. Odanın 15 binden fazla üyesi ve ülke ekonomisinin tamamını kapsayan, ulusal ekonominin farklı hatlarını barındıran 120'den fazla sendika bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Diplomatik İlişkileri Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ise "Uruguay ile olan dış ticaretimizde, istisnai 2014 yılı dışında, sürekli Türkiye aleyhine açık gerçekleşmektedir. 2019 yılında Türkiye'nin Uruguay'dan ithalatının önceki yıla göre ciddi bir şekilde gerilemesiyle 497 milyon dolardan 299 milyon dolara, dış ticaret açığı 341 milyon dolara gerilemiştir.

Bu dönemde Türkiye'nin Uruguay'dan ihracatı da önceki yıla göre 2 milyon dolar kayıpla 43 milyon dolar seviyesine düşmüştür. Uruguay'dan yapılan ithalatta; canlı hayvan, selüloz, yün, pirinç, hayvansal yağlar, süt ürünleri, kürkler, kakao gibi tarım ve hayvancılık ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Uruguay'a ihracatımızın ana kalemleri ise; demir çelik, binek araçlar, çamaşır makineleri, elektrikli ısıtıcılar, tütün, çimento ve kamyon-kamyonetlerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA