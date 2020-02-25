MÜSİAD'dan yenilenebilir enerjide rekabet çağrısı
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sanayicilere yenilenebilir enerjide rekabet çağrısı yaparak, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyadaki rakipleriyle yarışmak için önünde hiçbir engel yok" dedi.
25.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:36
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sanayicilere yenilenebilir enerjide rekabet çağrısı yaparak, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyadaki rakipleriyle yarışmak için önünde hiçbir engel yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com