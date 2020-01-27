MÜSİAD, çalıntı araçlar için çalışma başlattı
MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.
27.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:01
MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.
Kaynak: Dunya.com