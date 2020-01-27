MÜSİAD, çalıntı araçlar için çalışma başlattı

27.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:01

MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.