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MÜSİAD, çalıntı araçlar için çalışma başlattı

MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.

27.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:01
MÜSİAD, çalıntı araçlar için çalışma başlattı

MÜSİAD, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan çalıntı araçların çözümü konusunda, yetkili kurum ve mercilerle temaslarda bulunarak, sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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