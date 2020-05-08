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Musa Eroğlu, Mut'ta kayısı hasat sezonunu türkülerle başlattı

Musa Eroğlu, Mut'ta kayısı hasat sezonunu türkülerle başlattı
08.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:45

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasat sezonu, Türk Halk Müziği'nin ünlü sesi Musa Eroğlu'nun tarlada söylediği Yolun Sonu Görünüyor türküsü eşliğinde başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasat sezonu, Türk Halk Müziği'nin ünlü sesi Musa Eroğlu'nun tarlada söylediği Yolun Sonu Görünüyor türküsü eşliğinde başladı.

Mihriban, Telli Turnam, Halil İbrahim, Yolun Sonu Görünüyor ve Turnaların Göçü gibi türküleriyle milyonlara ulaşan Musa Eroğlu, Türkiye'nin sofralık kayısıda yüzde 85'ini karşılayan memleketi Mut'ta kayısı hasat sezonuna sazlı sözlü destek verdi.

120 dekarlık bir kayısı bahçesini gezerek meyveleri inceleyen Musa Eroğlu, Kayısı ağaçlarının arasında poz vermeyi de ihmal etmedi.

"Koronavirüsü yüzünden elimizi yüzümüzü yıkamaktan aşındık" dedi.

Kayısının çok güzel bir meyve olduğunu ve memleketinin Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor olmasından gurur duyduğunu dile getiren Musa Eroğlu, "Öncelikle Kayısı çok güzel. Herkese bereketli olmasını diliyorum. Coğrafya olarak kayısıda Mut çok önemli. Sofralık kayısımız bu. Turfandası Türkiye'nin hemen hemen yarısından fazlasını üretiyor. Yeni nesil çok iyi biliyor bu işleri. Bu bahçeyi tebrik etmek için buralara geldik. Bütün Mut'luları tebrik ediyorum ayrıca bu bahçeyi de tebrik ediyorum çünkü çok emek çekilmiş. Bugün itibarıyla kayısı sezonunu açıyoruz herkese hayırlı uğurlu olsun. Mut'lulara bereketli bir yıl diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı" dedi.

Korona virüs yüzünden el ve yüz yıkamaktan derilerin aşındığını belirten Eroğlu, "Ama bulaşıcı, nefesten bulaşıyor sürtünmeden bulaşıyor. Biraz daha dikkatli olalım. Bilim adamlarının dediğine kesin kes uyalım. Bizim de ana baba tabirimiz vardı. Acı patlıcanın yemeği güzel olur gibi. Onun için biraz daha sabredelim. Evimizde olalım. Tabi evimizde olursak da çalışamıyoruz, kayısı dalında kalıyor. Herkese sağlık diliyorum. Çünkü temizlik konusunu başarırsak sanıyorum başaracağız" dedi.

Kayısı bahçesinin içerisine oturup eline sazını alan Musa Eroğlu, en güzel türkülerinden biri olan "Bana Ne Burandan Kardan, Aşağıdan Yukarıdan Yolun Sonu Görünüyor" Türküsünden bir dörtlük çalıp söyleyerek Türkülü Mut Kayısı hasadını başlatmış bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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