Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

19.08.2019 11:12

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Aydın, takımın son durumu hakkında da teknik heyetten bilgi aldı.

Aydın, Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası verileceğine işaret ederek, "Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız." ifadelerini kullandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 16 madalya alarak tarihi bir başarının altına imza attıklarını hatırlatan Aydın, "Dünya Şampiyonası'na 1 aydan daha az bir zaman kaldı. Tüm takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup, olimpiyat kotalarını alırız. Ama bizim için asıl başarı kota almak değil olimpiyatlarda madalyalar kazanmak. Rio 2016'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bizler Türk sporunun lokomotifi olarak Tokyo'dan madalya sayılarımızı artırarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise şu ana kadar yapılan kampların ve katıldıkları turnuvaların kendileri açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları aldık. Sonrasında Avrupa Oyunları, turnuvalar ve kamplarımız tam istediğimiz gibi geçti. Şu an Topuk Yaylası'ndayız. Burada mükemmel bir çalışma ortamı var. Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 1 ay kaldı. Bu süreyi de en iyi şekilde tamamlayıp Dünya Şampiyonası'na hazır hale geleceğiz. Burada ilk 6'ya girenler olimpiyat kotası alacak. Hedefimiz kotaların hepsini madalyalarla almak."

Kaynak: AA