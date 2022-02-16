Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, kıyamet tam koptu! Sosyal medya yangın yeri

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalarla gündem karıştı. Sancak'ın açıklamalarıyla çok fazla yeni kaos çıktı. A Spor'a bağlanan Sancak; FETÖ, Beşiktaş maçı, Galatasaray'ın düdük astırdığı hakem, Emre Belözoğlu, televizyon kırma hadisesi, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gideceği iddiaları hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

"TFF TEMİZLİK YAPSIN"

" Tff, FETÖ temizliği yapsın! Savcılığa başvursunlar. Herkes biliyor. Ali Koç da konuştu. Kamuoyunda konuşulanları söyledim. Gerekirse isim veririz. Bildiklerimizi anlatırız.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Televizyon hadisesi... Bazen maalesef o sinirle hareket edebiliyorum. Ne orta hakem, ne VAR ne de AVAR hakemine hakkımı helal etmiyorum. Stattaki televizyonlar kamu malı değil, onları ben aldım.

"KİM KİMİN ADAMI HERKES BİLİYOR"

Bu sektörde kim, kimin adamı herkes iyi biliyor. Kimse konuşmaz ama ben konuşurum. Kötü bir niyetim yok. Beşiktaş'ın da başarılı olmasını isterim ama o hakemlere hakkımı helal etmiyorum.

"TFF BAŞKANI'NA SORUYORUM"

Konuşmaya devam edeceğim. TFF Başkanı'na '3. sıraya hakkımızla mı, hakem destekleriyle mi?' geldiğimizi sormak isterim

"EMRE BELÖZOĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bizim daha önce canımız yendi. Başakşehir maçında hakkımız yendi. Emre Belözoğlu'na hakkımı helal etmiyorum dedim, arkadaşımdır ama yine de hakkımı helal etmiyorum. Hakeme baskı yaptılar

"DOSTLUK BOZULMAZ"

Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın dostluğu bozulmaz. Ben, Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterim. Beşiktaş'ın maçlarına gitmiş biriyim. İç işlerine karışma gibi bir arzum yok, o konuda rahatısz oldularsa camiadan özür dilerim, kusura bakmasınlar. Ahmet Nur Çebi ağabeyimdir. O beni sever, ben onu severim.

"BALOTELLİ BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR"

Montella Trabzonspor'a gidebilir, Balotelli de Juventus'a değil Beşiktaş'a gidebilir. Bunda bir sorun yok. Beşiktaş camiasını kırdıysam özür dilerim. Beşiktaş'o seviyorum, maçlarını izliyorum.

"GALATASARAYLILAR KUSURA BAKMASIN"

Galatasaraylılar kusura bakmasın, Galatasaray maçında hata yaptığı için Ali Palabıyık 16 maç dinlendirildi. Bir hakemin, Galatasaray maçına çıkarken hangi ruh haliyle çıkacağını hesap edin."