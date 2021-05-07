MultiNet yemek kartının online kullanımı iki kat arttı
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MultiNet yemek kartının online kullanımı iki kat arttı

MultiNet yemek kartının online kullanımı iki kat arttı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Multinet Up'ın işlem verilerine göre, yemek kartı kullanıcıları yemek siparişlerinde ve gıda alışverişlerinde online kullanıma yöneldi.

Multinet Up'ın işlem verilerine göre, yemek kartı kullanıcıları yemek siparişlerinde ve gıda alışverişlerinde online kullanıma yöneldi.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, market ve yemek siparişlerinde online alışveriş kolaylığını tercih eden kart kullanıcısı sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre iki katın üzerinde artış gösterdi.

Ürün ve hizmetlerini uçtan uca dijital bir deneyimle kullanıcılarına sunan şirket, pandemi koşullarında değişen ihtiyaçlara yanıt olarak yemek kartı çözümü MultiNet'in çevrimiçi kullanımını yaygınlaştıran iş birlikleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ramazan ayının da etkisiyle online kullanımlarında bir önceki aya göre iki katın üzerinde artış görülen MultiNet yemek kartı, kullanıcılarına Mopaş, Peynirci Baba, O Marketim, Kaya Çiftliği, Şimşekler, Köfteci Yusuf, MealBox, 90Fit ve Filicha'da online sipariş ve online ödeme kolaylığı sunuyor.

Getir Yemek'te ve Yemek Sepeti'nde de online sipariş vererek paket servis hizmetlerinden yararlanan MultiNet'liler, ödemelerini kapıda ister MultiNet kartları ile temassız ister MultiPay mobil cüzdanları ile QR kod okutarak saniyeler içinde yapıyor.

Çalışanların yemek giderlerinde firmalara vergi muafiyeti ve çalışan başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf sağlayan MultiNet yemek kartı, tüm Türkiye genelinde 30 bini aşkın restoran, kafe, büfe ve markette MultiNet kullanıcılarına özel avantajlarla kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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