MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubeleri de eklendi
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MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubeleri de eklendi

MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubeleri de eklendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Multinet Up, MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubelerini de ekledi.

Multinet Up, MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubelerini de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet'in geçerli olduğu 30 bin restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan geniş üye iş yeri ağını yepyeni iş birlikleriyle genişletmeye devam ediyor.

Güçlü teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına pratik ve güvenli bir ödeme yöntemi sunan MultiNet yemek kartı artık tüm Özkuruşlar şubelerinde kullanabilecek.

MultiNet'liler 1992 yılından beri faaliyet gösteren Özkuruşlar'ın tüm mağazalarında gıda, sebze-meyve, kasap, şarküteri, içecek, kuruyemiş, temizlik gibi kategorilerde binlerce üründen uygun fiyatlarla ve MultiNet avantajlarıyla yararlanabilecek.

MultiNet kullanıcıları ister fiziki kartları ile ister Multinet Up'ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile ödemelerini tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; eve verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyor.

Çalışanların yemek giderlerinde firmalara vergi muafiyeti ve çalışan başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf sağlayan MultiNet yemek kartı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.multinet.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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