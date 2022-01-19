Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl aradan sonra Külliye'de muhtarları ağırlıyor. Farklı illerden gelen muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Peki, Muhtar maaşı asgari ücretten az mı? Muhtar maaşları en kadar oldu?

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Yeni zamla muhtar maaşlarının 3.392 liraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı" diyerek maaşlar hakkında açıklama yaptı. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşı asgari ücretten az mı?

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Yeni zamla muhtar maaşlarının 3.392 liraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı" diyerek maaşları 4.253 liraya çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik. Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pek çok iyileştirmeler yaptık.

MUHTARLARA MAAŞ MÜJDESİ

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3.392 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını asgari ücret tutarına yani 4.253 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız.

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