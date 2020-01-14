Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza

14.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:24

Samsunspor, Muhsin Yıldırım ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Oynadığımız ligde şampiyonluk yaşamış, bir üst ligde birçok kez görev almış, genç yaşına rağmen bir önceki takımında kaptanlık sorumluluğunu üstlenmiş karakterli ve çok değerli bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için mutluyuz. Muhsin Yıldırım kardeşimize hoş geldin diyor, hedeflediğimiz başarıya birlikte ulaşacağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum" dedi.



Yılport Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Muhsin Yıldırım, "Buranın hedeflerini bilerek geldim. İnşallah burada şampiyonluk yaşayacağız. Hep beraber 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e çıkacağız. Takımda tanıdığım ve karşılıklı oynadığım çok sayıda futbolcu arkadaşlarım var. İnşallah burada kenetlenip güzel bir takım olacağız. Güzel bir seri yakalayarak şampiyon olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA