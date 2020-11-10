Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz

Muhalefet partilerinden milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'a övgü dolu ifadeler kullandı. CHP'li Bülent Kaşıtoğlu, "Sizi Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmekten mutluyuz" derken, İYİ Partili Erhan Usta ise "Zor bir göreve geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Yeni görevinin ilk gününde bir süredir başkanlığını yürüttüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na veda ziyareti gerçekleştiren Lütfi Elvan'ı; muhalefet partilerinin milletvekilleri tebrik etti.

"SİZİ BU GÖREVDE GÖRMEKTEN MEMNUNUZ"

Komisyon üyesi CHP'li Bülent Kuşoğlu "Sizi Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmekten mutluyuz. Zor bir dönemde geldiniz. Başarılar diliyoruz CHP olarak" dedi.

"ZOR BİR GÖREVE GELDİNİZ"

İYİ Partili Erhan Usta ise, "Zor bir göreve geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Orada oturmaktan daha zor olacak burada oturmak. Geldiğinde kendisini terleteceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ GARO PAYLAN: BAŞARILAR DİLİYORUM

HDP'li Garo Paylan da "Pek çok anımız var. Gerilimler oldu ancak saygıyı hiç kaybetmedik. Helalleştik her zaman. Başarılar diliyorum" diye konuştu.