Muhabirin sorusuyla çılgına dönen Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti

Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda da rakibine 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. maçında Fenerbahçe için serüven sona erdi. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira'nın basın toplantısında gergin anlar yaşandı..

"HATASI MI VAR?"

Vitor Pereira, Szalai'nin yedekte beklemesi ve Tisserand'ın 4'lü stoperin merkezinde oynatılmasıyla ilgili yöneltilen soruya çok sinirlendi. Portekizli hoca, "Oyuncu hakkında bunu dememelisiniz. Oyunla ilgili konuşalım. Hatası mı var, golde bir şey mi yaptı? Maçı oyuncuyla açıklarsanız saygısızlık yaparsınız. Maçı anlatan Szalai ya da Tisserand değil" dedi.

"AYNI SİSTEME DÖNDÜNÜZ"

Hemen ardından başka bir muhabir, "Maçın sonunda yine 5'li defansa döndünüz. İlk yarıda sağ bekte Samuel arkasında çok oyuncu kaçırdı. Mert Hakan'dan ya da bir orta sahadan o bölgeye yardım görülmedi. İkinci yarıda oraya Ferdi'yi aldınız. Mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

"ARKADAŞIM, SORUMLULUK BENİM"

Bu soruyla çılgına dönen Pereira, "Arkadaşım, arkadaşım... Tüm sorumluluk benim. Yenilen golün de sorumlusu benim. Oldu mu? Bitti, bitti! Tamam mı!" sözleriyle toplantıyı bitirdi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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