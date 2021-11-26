Muhabirin sorusuyla çılgına dönen Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhabirin sorusuyla çılgına dönen Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Olympiakos yenilgisiyle Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneltildi. Basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Portekizli hoca, oyun sistemiyle ilgili yöneltilen bir soruya çok sinirlendi. Daha fazla konuşmak istemediğini ifade eden Pereira, basın toplantısını bitirdi.

Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda da rakibine 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. maçında Fenerbahçe için serüven sona erdi. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira'nın basın toplantısında gergin anlar yaşandı..

Muhabirin sorusuna çok sinirlenen Fenerbahçe'nin hocası Pereira, basın toplantısını terk etti

Vitor Pereira, Szalai'nin yedekte beklemesi ve Tisserand'ın 4'lü stoperin merkezinde oynatılmasıyla ilgili yöneltilen soruya çok sinirlendi. Portekizli hoca, "Oyuncu hakkında bunu dememelisiniz. Oyunla ilgili konuşalım. Hatası mı var, golde bir şey mi yaptı? Maçı oyuncuyla açıklarsanız saygısızlık yaparsınız. Maçı anlatan Szalai ya da Tisserand değil" dedi.

Muhabirin sorusuna çok sinirlenen Fenerbahçe'nin hocası Pereira, basın toplantısını terk etti

Hemen ardından başka bir muhabir, "Maçın sonunda yine 5'li defansa döndünüz. İlk yarıda sağ bekte Samuel arkasında çok oyuncu kaçırdı. Mert Hakan'dan ya da bir orta sahadan o bölgeye yardım görülmedi. İkinci yarıda oraya Ferdi'yi aldınız. Mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Bu soruyla çılgına dönen Pereira, "Arkadaşım, arkadaşım... Tüm sorumluluk benim. Yenilen golün de sorumlusu benim. Oldu mu? Bitti, bitti! Tamam mı!" sözleriyle toplantıyı bitirdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title