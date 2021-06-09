Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
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Muhabbet kuşundan milli takıma destek!

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

Muhabbet kuşundan milli takıma destek! Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait muhabbet kuşu, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a büyük destek veriyor.

Muhabbet kuşundan milli takıma destek!

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait muhabbet kuşu, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a büyük destek veriyor.

Sivas'ta yaşayan emekli polis memuru Ömer Bayrak'ın yetiştirdiği 'Japon' isimli muhabbet kuşu, diğer kuşlardan biraz farklı. Sivasspor aşığı olmasıyla adından söz ettiren ve Sivassporlu bir taraftar gibi tezahürat yapan kuş, görenlerin de dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in, Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösteren kuş, şimdi de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a destek oldu.

Japon, yaklaşan şampiyona öncesi milli takıma büyük destek verdi. Muhabbet kuşu, "Bizim Çocuklar Geliyor", "Türkiye Gol Gol", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Şampiyon Türkiye" şeklinde tezahürat yapıyor.

Tezahüratlarını sosyal medyada görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
Muhabbet kuşundan milli takıma destek!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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