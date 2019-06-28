Muğlalı çiftçiler "Elcik soğanı"nı markalaştırmak istiyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde geleneksel ata tohumu ile yetiştirilen "Elcik soğanı"nın markalaşması için çalışma başlatıldı.

Dalaman'ın Elcik, Taşbaşı, Bozbel, Gürleyik ve Kızılkaya mahallerinde daha önceleri madencilik ve orman işleriyle geçimini sağlayan vatandaşlar, son dönemde geleneksel ata tohumu ile soğan yetiştiriciliğine başladı.

Tadı, rengi ve dayanıklılığı ile öne çıkan Elcik soğanının marka değerinin oluşturulması amacıyla üreticiler "coğrafi işaret tescili" almak için Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına başvuruda bulundu.

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknikeri Turan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elcik soğanının yerel bir çeşit olması, tohumdan üretime üreticilerin kendi ürünlerini hasat ettiğini ve kendilerinin de bu çalışmaları takip ettiğini ifade etti.

Yerel ürünlerinin tanıtımının yapılmasıyla pazar değerinin artacağını ve üretim alanlarının da genişleyeceğini vurgulayan Bulut, "Markalaşma konusunda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile görüştük Elcik soğanının geleceğini anlattık onlarda kendi yönetimlerinde bunu değerlendirip markalaşma çalışmasını başlatabileceklerini söyledi." dedi.

Dalaman'da arazilerin kuru tarım arazisi olduğunu anlatan Bulut, elcik kuru soğanının 5 mahallede yoğun olarak üretildiğini kaydetti.

Üretici Musa Doğan ise önceleri madencilik ve ormancılıkla geçimini sağlarken son yıllarda tarıma yöneldiklerini belirtti.

İlçe tarım müdürlüğünün destekleri ile son yıllarda soğan ekimi yaptıklarını anlatan Doğan, soğandan iyi verim aldıklarını söyledi.

Elcik soğanının doğal olarak yetişmesi nedeniyle çürümediğini ve fire vermediğini vurgulayan Doğan, ürünün markalaşmasıyla üreticinin de yüzünün güleceğini dile getirdi.

Üretici Halil Karakuş ise elde ettikleri doğal tohumlardan ürettikleri soğanın lezzetinin güzel olduğuna işaret etti.

Ayşe Taşkın da son yıllarda üretimini yaptıkları Elcik Soğanı ile geçimlerini sağladıklarını söyledi..

Kaynak: AA