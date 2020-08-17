MUĞLA Mega yat Scheherazade Bodrum'a servet bıraktı Mega yat Scheherazade Bodrum'a servet bıraktıMUĞLA'nın Bodrum ilçesine demirleyen dünyanın en uzun yatlarından biri olan Scheherazade'ye toplam 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda maddesi ikmali yapılarak, adeta bir servet bıraktı.

Mega yat Scheherazade Bodrum'a servet bıraktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine demirleyen dünyanın en uzun yatlarından biri olan Scheherazade'ye toplam 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda maddesi ikmali yapılarak, adeta bir servet bıraktı.

140 metre uzunluğundaki ultra lüks mega yat tatilcilerin ilgisini odağı oldu.

Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan ve üzerinde helikopter pisti bulunan mega yat Scheherazade, Bodrum'a geldi.

Spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzisi, 2 jet siki ve bir araç otoparkı bulunan mega yat Paşalimanı mevkiindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Bu yıl yapılıp denize indirilen Scheherazade'ye, yerli ve yabancı turistler yata büyük ilgi gösterirken kimileri cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Yatın içerisinde kimin olduğu ise merak konusu oldu. Yerli ve yabancı turistler yata büyük ilgi gösterirken kimileri cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.

Mega yat Scheherazade'ye bugün İzmir Aliağa'daki rafinerisinden gelen 20 tanker ile toplam 1 milyon 950 bin TL değerinde 460 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yata ayrıca, balık ve et başta olmak üzere toplam 1 milyon 50 bin TL'lik gıda maddesi takviyesi yapıldı.

Kaynak: DHA