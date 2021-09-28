Müge Dağıstanlı hafta içi her gün yayınlanan "2. Sayfa" programında Gülşen Yüksel ile birlikte sunmaktadır. Programın yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Dağıstanlı ile ilgili internette en çok "Müge Dağıstanlı kimdir? Müge Dağıstanlı kaç yaşında, aslen nerelidir? 2. Sayfa Müge Dağıstanlı evli mi?" soruları merak edilmektedir. Müge Dağıstanlı ile ilgili detaylara ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Dağıstanlı, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümünde tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışan Müge Dağıstanlı, burada sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programını sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, partneri Gülşen Yüksel ile birlikte ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri Kanal D ekranlarında yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı, 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine giren Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yapmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Müge Dağıstanlı şimdilerde TV8 ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunmaktadır.

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