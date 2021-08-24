Muğdat Çelik, Denizlispor'da
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Muğdat Çelik, Denizlispor'da

Muğdat Çelik, Denizlispor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda bir günde 4 transfer birden duyuran yeşil siyahlı ekip, bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı. - DENİZLİ

Muğdat Çelik, Denizlispor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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