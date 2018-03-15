Mudanya Marmarabirlik Engelliler Futbol Takımına Destek Verdi

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Mudanya Engelliler Derneği futbol takımına spor malzemeleri aldı.

Mudanya spor salonundaki törende konuşan ilçe Kaymakamı Faik Oktay Sözer, "Mudanya Engelliler Derneğine ne yapılsa az gelir." dedi.

Engellileri topluma dahil edip sosyal etkinlikler kapsamında büyük başarı sağlayan dernek yöneticilerini tebrik eden Kaymakam Sözer, "Marmarabirlik'e de başlangıç olarak yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak biz de onların her zaman yanındayız." dedi.

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız da "Engelli kardeşlerimizin bu faaliyeti devam ettiği sürece tüm malzemelerini biz karşılayacağız. Bu bir başlangıç bunun devamı gelecek." diye konuştu.

Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Rüveyde Demet Ataman ise Marmarabirlik ve Mudanya Kaymakamlığına teşekkür ederek, "Engellilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Hayat paylaştıkça güzeldir." dedi.

Engelliler adına Fevzi Ercan da kendilerine sahip çıkılıp, gösterilen destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından spor malzemeleri derneğe ve engelli sporculara dağıtıldı.