Mudanya Belediyesi’nden aile içi şiddete toplu sözleşme kalkanı

17.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:03

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Genel İş Sendikası ile imzaladığı 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi'nde aile içi şiddeti önlemeye yönelik hükümleri de içeren kararı uygulamaya soktu. Aile içi şiddet, çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve taciz, tazminatsız işten çıkarılma nedeni sayılacak.