Mucur'da piknik alanları ilaçlandı
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Mucur'da piknik alanları ilaçlandı

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçedeki piknik, mesire ve dinlenme alanlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Mucur'da piknik alanları ilaçlandı
07.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:48

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçedeki piknik, mesire ve dinlenme alanlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik, mesire ve dinlenme alanlarında yoğunluk gösterdiklerini anımsattı.

Halkın piknik ve mesire alanlarını gönül rahatlığıyla kullanmalarını istediklerini aktaran Yılmaz, belediye ekiplerince ilçedeki bu bölgelerin dezenfekte ve ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarına sürekli devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yaptığımız çalışmalar ile tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda gerçekleştirdiğimiz dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Belediye olarak gerekli önlemler alıyoruz. Piknik yapacak vatandaşlarımızın da maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini önemle talep ediyoruz. Mucur'da tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri ile bu salgın sürecinin sorunsuz atlatılacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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