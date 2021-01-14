Mücahit Aydı, Murat Önder, Hasan Avcı, Rahmi Yavuz ve Mahmut Güneş 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Mücahit Aydı, Murat Önder, Hasan Avcı, Rahmi Yavuz ve Mahmut Güneş 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

14.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:49

AHL Lojistik firmasının sahibi Mücahit Aydı, Esperanto Tekstil sahibi Murat Önder Tekçe, Sinerjik Gıda ve Pazarlama kurucusu Hasan Avcı ve Özdeniz Ayakkabı ve Tekstil firmasının sahibi Mahmut Güneş 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

Osmanlı'dan günümüze kadar lojistik sektöründe güvenli ve hızlı hizmetleriyle ön plana çıkan AHL Lojistik firmasının sahibi Mücahit Aydı, Sektörel Bakış'a konuk oldu.

"Tek rakibimiz uçaklar" diyen Firma sahibi Mücahit Aydı, Osmanlı döneminde develerle başlayan bu serüveni izleyicilerimiz için anlattı.

Kendi giysi modellerini tasarlayıp diken ve bu ürünleri yurt dışına pazarlayan Esperanto Tekstil sahibi Murat Önder Tekçe tekstil sektörüne girişini, bu alandaki çalışmalarını ve üretimden pazara kadar olan süreci detaylı bir şekilde anlattı.

25 sene boyunca sektöre hizmette bulunan Hasan Avcı, 2013 yılında kendi firması olan Sinerjik Gıda ve Pazarlama'yı kurarak hizmetlerine devam ettiğini aktararak, güvenli gıdayla alakalı önemli konuları detaylandırdı.

Yorulmazlar Örme Tekstil'in sahibi Rahmi Yavuz Sektörel Bakış'a konuk olarak alanındaki icraatlarını anlattı.

Ukrayna, Rusya, Almanya ve Türkiye'de Pazarı olan Özdeniz Ayakkabı ve Tekstil firmasının sahibi Mahmut Güneş Sektörel Bakış'a konuk oldu. Ürünlerinin vücuda zararsızlığı konusunda titizlikle davranıldığına vurgu yapan Güneş muhabirimize değerli açıklamalarda bulundu.

Mücahit Aydı, Murat Önder, Hasan Avcı, Rahmi Yavuz ve Mahmut Güneş 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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