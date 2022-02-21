FATİH, İSTANBUL (DHA) - SPOR Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara mehterli karşılama

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - İSTANBUL'da gerçekleşen Muaythai Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan Kayserili sporcular havalimanı önünde mehter takımı ile karşılandı.

Toplam 38 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen ve 8 gün süren müsabakalara Kayseri'den 7 sporcu katıldı. Sercan Koç, Ezgi Keleş ve Hasan Çetin altın, Mensure Karadayı, Emre Aydoğdu, Fatih Öncü ve Emre Yılmaz bronz madalya kazandı. Kayseri'ye dönen başarılı sporcular için havalimanında mehter takımlı tören düzenlendi. Karşılama törenine, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Deliktaş, Muaythai Federasyon As Başkanı Halil Demir ve sporcu yakınları katıldı. Karşılama töreninde konuşan Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, "Bu başarıyı şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na armağan ediyoruz. Zor olanı başardık, dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalyayla onurlanan tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Sporcularımı alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

SERCAN KOÇ: İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTUNCA GURUR DUYDUM

Büyük Elit Erkek kategorisinde altın madalya kazanan Sercan Koç ise, "Muaythai yarışlarında birinci oldum. Avrupa Şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonalarında final oynuyordum, İstiklal Marşını okutmak nasip olmuyordu. Allaha çok şükür bu sefer oldu. Milyonlar verseniz o 38 ülkenin arasında birinci olup İstiklal Marşımızı okutunca gurur duydum" ifadelerini kullandı.

EZGİ KELEŞ: ÇOK ÇALIŞTIK, EMEK VERDİK KARŞILIĞINI ALDIK

U23 Bayanlar kategorisinde 54 kilogramda altın madalya kazanan Ezgi Keleş de, "Çok çalıştık, emek verdik karşılığını aldık çok mutluyuz. Başta antrenörüm Göksel Cingöz olmak üzere aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğumu da Fırat Yılmaz Çakıroğluna armağan etmek istiyorum" dedi.