Moussa Sow, Rövaşata Golüyle Giresunspor Maçına Damga Vurdu

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Giresunspor'un 2-0 öne geçtiği maçta Gazişehir Gaziantep geri dönüşe imza atarak skoru 2-2'ye getirdi ve iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇA DAMGA VURDU

Gazişehir Gaziantep forması giyen eski Fenerbahçeli Moussa Sow ise karşılaşmaya damga vuran isimdi. Sow, maçın 77. dakikasında attığı harika rövaşata golüyle takımına beraberliği getirdi. Senegalli futbolcunun attığı gol, izleyenlere Fenerbahçe'deki eski günlerini hatırlattı.

(Skorer)