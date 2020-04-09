Moussa Dembele'nin Zirveye Çıkışı 24 yaşındaki Fransız forvet Moussa Dembele, Fulham'da gösterdiği çıkışın ardından İskoç ekibi Celtic'te patlama yaptı ve kısa sürede birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. 2018 yazında Olympique Lyon'a transfer olan Dembele, formunu Ligue 1'e de taşıdı ve Avrupa'nın önemli forvet oyuncularından biri haline geldi.

24 yaşındaki Fransız forvet Moussa Dembele, Fulham'da gösterdiği çıkışın ardından İskoç ekibi Celtic'te patlama yaptı ve kısa sürede birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. 2018 yazında Olympique Lyon'a transfer olan Dembele, formunu Ligue 1'e de taşıdı ve Avrupa'nın önemli forvet oyuncularından biri haline geldi. Kaynak: Dugout