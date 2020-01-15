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Moussa Dembele'nin 2019-20 Sezonundaki En Iyi Anlari

Olimpik Lyon'un forveti Moussa Dembele 2019-20 sezonunda şu ana kadar çıktığı 28 maçta 14 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. İşte Fransız forvetin Lyon adına en iyi anları..

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

Olimpik 'un forveti 2019-20 sezonunda şu ana kadar çıktığı 28 maçta 14 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. İşte Fransız forvetin Lyon adına en iyi anları..

Kaynak: Dugout

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